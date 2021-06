Beata Kozidrak wydała krocie na kreację. Sztab ludzi pracował dwa miesiące nad stylizacją

Zachwyca strojami od lat

Beata Kozidrak od początku kariery przywiązuje ogromną uwagę do wizerunku scenicznego. Przed laty przyznała, że kupowała ubrania nawet od prostytutek. "Kupowałam buty i kurtki, kiedy koncertowaliśmy nad morzem, Dziewczyny nabywały ubrania u marynarzy i sprzedawały. W taki sposób również zarabiały na życie! Gdy po koncertach przyjeżdżałam do hotelu, zapraszały mnie do takiego "magicznego" pokoju pełnego oryginalnych ubrań, butów, dodatków. Na tamte czasy, gdy w sklepach były puste półki, ten pokój wyglądał jak jakiś butik!" - powiedziała.