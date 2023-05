Beata Tadla z mężem na czerwonym dywanie. Para jak z obrazka

Beata Tadla postawiła na długą, czarną sukienkę o kopertowym kroju z paskiem w talii i rękawami o o długości trzy-czwarte, wykonaną z błyszczącego, cekinowego materiału. Do tego dobrała eleganckie, czarne buty na obcasie z wycięciem na palcu oraz niewielką, czarną torebkę, którą trzymała w dłoni.

Towarzyszył jej równie elegancki mąż - Michał Cebula. Mężczyzna zaprezentował się w czarnym garniturze, do tego dobrał kamizelkę w tym samym kolorze, białą koszulę oraz muszkę.

Przez pięć lat związana była z prezenterem pogody Jarosławem Kretem, a ich rozstanie przez kilka tygodni było gorącym tematem w mediach m.in. ze względu na to, że para brała udział w tej samej edycji "Tańca z gwiazdami". Po rozstaniu z Kretem Tadla spotykała się biznesmenem Rafałem.

Beata Tadla walczyła o życie po porodzie. Opisała, co się z nią działo

