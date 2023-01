Beata Tadla walczyła o życie po porodzie. Opisała, co się z nią działo

Opowiedziała również o pierwszych chwilach spędzonych z synem, którym podczas jej choroby opiekowali się teściowie. - Kiedy już wróciłam do domu, kompletnie pozbawiona sił, bo i kłopoty z zagojeniem rany pooperacyjnej, a przed wszystkim totalne osłabienie, konieczność rehabilitowania płuc itd, ale kiedy mogłam go w końcu wziąć na ręce, to oczywiście się poryczałam - wyznała Tadla.