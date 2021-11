Beauty Fusion – delikatna koloryzacja, do 99 proc. naturalnych składników. Co myślą o niej bohaterki programu "Daj się odmienić"?

– Farbowanie często niszczy włosy, osłabia je i wysusza. W porównaniu z farbami, których dotychczas używałam, te okazały się zbawienne dla moich włosów. Efekt był super, zapewne dlatego, że w zastosowanej farbie znajduje się mnóstwo cudownych składników, m.in. woda termalna, organiczny wyciąg z rzodkwi, organiczny wyciąg z rozmarynu, ekologiczna oliwa z oliwek czy ekstrakt z magnolii o działaniu anti-aging! Nic dziwnego, że kondycja włosów po farbowaniu jest o niebo lepsza w porównaniu z innymi farbami. Jeśli chodzi o samo cięcie, bałam się tak radykalnej decyzji. Nie oszukujmy się, do nowej fryzury, zwłaszcza grzywki, trzeba się przyzwyczaić. Paradoksalnie jednak ta zmiana okazała się bardzo korzystna. Moje włosy choć są krótsze, teraz nabrały objętości, podniosły się i zrobiły lśniące. Do tej pory staram się utrzymać ten efekt. Nowa fryzura motywuje do tego, by nauczyć się na co dzień ją modelować. Ale ma to swoje plusy, bo kiedy jestem "zmuszona" ułożyć rano włosy, automatycznie mam ochotę zrobić make-up. A to z kolei zachęca do tego, by założyć na siebie coś fajnego, wyjść z domu, cieszyć się życiem! – mówi Eliza.