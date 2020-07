WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 8 godzin temu Bebiko Junior to więcej niż mleko! Podobnie jak mleko krowie jest cennym źródłem wapnia, a do tego zawiera m.in. do 155 razy więcej witaminy D, 12 razy więcej żelaza czy 6 razy więcej jodu niż mleko krowie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Mleko oraz produkty mleczne to niezwykle ważny element codziennego jadłospisu dziecka w wieku 1-3 lata. Kilkulatek szybko rośnie, jest bardzo aktywny, uczy się nowych rzeczy i zdobywa wiele umiejętności. Do tak intensywnego rozwoju potrzebuje m.in. składników mineralnych, w tym cennego wapnia oraz witamin. Ich źródłem może być mleko. Mleko krowie jest bogate w wapń, zawiera jednak niewiele składników mineralnych, takich jak jod czy żelazo, a także witaminy D, które są ważne dla juniora. Mleka Bebiko Junior[1] to więcej niż mleko. Zastępując nimi 2 kubki mleka krowiego, rodzice mogą lepiej realizować zapotrzebowanie dziecka na istotne witaminy i składniki mineralne, tak ważne dla jego prawidłowego rozwoju. Składniki istotne dla młodego organizmu Uczyć się, odkrywać, doświadczać, bawić – na to wszystko organizm małego dziecka potrzebuje naprawdę mnóstwo energii! Aby sił do działania i zdobywania nowych umiejętności nigdy nie zabrakło, niezbędna jest w tym czasie odpowiednia dieta, bogata m.in. w składniki mineralne, w tym wapń, a także witaminy. Ich dobrym źródłem jest mleko. To dlatego zgodnie z zaleceniami ekspertów ważną część jadłospisu juniora w wieku 1-3 lata powinno stanowić właśnie mleko, w tym mleko modyfikowane, oraz produkty mleczne[2]. Specjaliści zalecają, aby w jadłospisie małego dziecka każdego dnia było miejsce na 2 kubki mleka, w tym mleka modyfikowanego i porcję produktów mlecznych, takich jak twarożek, jogurt czy ser żółty[3]. Są one bowiem źródłem ważnych składników odżywczych – witamin i składników mineralnych, w tym wapnia, który odpowiada m.in. za prawidłowy rozwój kości i zębów dziecka[4]. Wielkie potrzeby małego brzuszka Dzięki prawidłowemu żywieniu małego dziecka oraz dostarczaniu mu niezbędnych składników odżywczych rodzice mają realny oraz długotrwały wpływ na jego rozwój. Zaspokojenie potrzeb żywieniowych wciąż rozwijającego się organizmu w niepowtarzalnym okresie, jakim jest 1000 pierwszych dni życia, jest bowiem kluczowe dla harmonijnego wzrostu dziecka. Jednocześnie junior potrzebuje znacznie więcej wybranych składników odżywczych niż dorośli – 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej żelaza, jodu i wapnia[5]. Chociaż zaspokojenie takiego zapotrzebowania może wydawać się dla rodziców wyzwaniem, *wybór odpowiedniego mleka pomoże zrealizować te szczególne potrzeby małego brzuszka. * Mleko mleku nierówne Mleko krowie jest dobrym źródłem wapnia, zawiera jednak niewiele ilości, takich składników jak jod czy żelazo, a także witaminy D, które są ważne dla małego dziecka. Zdaniem ekspertów do diety juniora po 1. roku życia można wprowadzić mleko krowie. Jednocześnie specjaliści wskazują również na korzyści płynące ze stosowania mleka modyfikowanego[6]. Mleko modyfikowane typu Junior jest bowiem dopasowane do szczególnych potrzeb małego brzuszka. Mleka modyfikowane Bebiko Junior [7], podobnie jak mleko krowie, są cennym źródłem wapnia, a do tego zawierają do 155 razy więcej witaminy D, 15 razy więcej witaminy C, 15 razy więcej witaminy E, 12 razy więcej żelaza, 6 razy więcej jodu niż mleko krowie[8]. Właśnie dlatego to więcej niż mleko! Zastępując nimi 2 kubki po 200 ml mleka krowiego, rodzice mogą lepiej realizować zapotrzebowanie dziecka m.in. na te istotne witaminy i składniki mineralne, ważne dla jego prawidłowego rozwoju. "Wyniki badań Instytutu Matki i Dziecka z 2016 roku pokazały, że aż 94 % dzieci powyżej 12. miesiąca życia otrzymuje wraz z dietą niewystarczającą ilość witaminy D, a 42% – wapnia[9]. Małe dziecko ma większą potrzebę ruchu, zabawy czy nauki, a dodatkowo nawet 6 razy większe zapotrzebowanie na niektóre ważne składniki odżywcze niż osoba dorosła[10]. Jak się okazuje, włączenie do jego jadłospisu produktów wzbogaconych m.in. w witaminę D, takich jak mleko modyfikowane typu Junior, pomaga uzupełnić dietę w takie składniki jak witamina D, wapń, żelazo czy jod. Rozumiemy potrzeby rodziców i widzimy, jak ważne jest dla nich, aby mieć pewność, że dokonują prawidłowych wyborów w zakresie żywienia dziecka. Chcą wiedzieć, że wraz z mlekiem dostarczą mu niezbędne składniki, które będą wspierały intensywny rozwój młodego organizmu. Bebiko Junior może im w tym pomóc, bo to więcej niż mleko” – wyjaśnia Ewa Kubat- Pawłowska, Starszy Kierownik marki Bebiko Junior. Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza. [1] Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert, Bebiko Junior 4 NUTRIflor Expert, Bebiko Junior 5 NUTRIflor Expert.

