Będą hitem 2024 roku. Kurtki vintage pokochały zarówno młode, jak i dojrzałe Polki

W 2024 roku królować w modzie będzie wszystko co minimalistyczne, eleganckie i retro. To dobry sygnał dla wszystkich osób, które kochają ponadczasową klasykę i od zawsze stawiają na stonowane kolory (takie jak beże, szarości i czerń). Choć w tegorocznych trendach nie zabraknie także miejsca dla osób wielbiących żywe kolory, to zdecydowanie królować będą te mniej intensywne, charakterystyczne dla stylu retro.