Będzie hitem na weselach. Spójrzcie na jej sukienkę

Sukienka to zawsze trafiony wybór, jeśli chodzi o wesele. Ta opcja jednak nie rozwiązuje innych modowych rozterek i zakupowych dylematów: w końcu kolorów, wzorów i fasonów jest do wyboru mnóstwo. Jaką więc sukienkę wybrać, by zadać szyku na weselu? Weź przykład z Pauliny Sykut-Jeżyny i Anny Starmach.