Bella Hadid skończyła 26 lat. Oto jej dwie, zupełnie różne, urodzinowe stylizacje

Bella Hadid lansuje nietypowe trendy

Bella Hadid w dniu swoich urodzin postawiła na trendy z początku lat 2000, które od kilku sezonów powracają do mody jak bumerang. Podstawą jej pierwszej stylizacji była sięgająca za kolana dżinsowa sukienka, do której dobrała szary płaszcz ze śliskiego materiału. Jednak uwagę przyciągają głównie nogi modelki, bowiem założyła na nie czarne ocieplacze oraz nie tyle balerinki, które tego lata wróciły do łask, co buty stylizowane na pointy, w których tańczą baletnice. Stylizację uzupełniła dużą torebką oraz długim naszyjnikiem od Chanel.