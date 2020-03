Benedetta Barzini – legendarna modelka "Vogue'a" gościem specjalnym wielkiego finału 11. edycji Fashion Designer Awards

Benedetta Barzini – ikona mody lat 60, symbol okładek "Vogue Italia", przyjedzie do Warszawy w czerwcu na finał FDA.

Karierę modelki zaczęła w wieku 20 lat: – Odkryła mnie na ulicy Rzymu Consuelo Crespi, wydawczyni włoskiego "Vogue'a". Wysłano moje zdjęcia Dianie Vreeland i po kilku dniach zostałam zaproszona do Nowego Jorku. Barzini miała pojechać do Ameryki tylko na tydzień. Zrobiła furorę w świecie mody, i spędziła w USA 5 lat.

Benedetta Barzini w latach 60. ubiegłego wieku uchodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet świata. To jej twarz zdobiła pierwszą okładkę Vogue Italia. Pozowała dla Richarda Avedona i Irvinga Penna, była muzą Andy’ego Warhola i Salvadora Dalego. W 1966 została uznana przez "Harper's Bazaar" jedną ze stu "Wielkich piękności świata". U szczytu sławy powiedziała: "stop", odcięła się od świata wyznającego kult powierzchowności. Została feministką, napisała 2 książki, w których określiła swoje podejście do mody jako szukanie piękna niewizualnego ("Storia di una passione senza corpo", "L' eleganza per me"), zajęła się aktywną walką na rzecz niszczenia stereotypów nt. kobiet, za co w 2017 roku została nagrodzona Złotym Medalem Odwagi Cywilnej przez radę miasta Mediolan.