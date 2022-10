Beyoncé jak zwykle nie zawodzi. Te dwie ekstrawaganckie stylizacje łączy jeden element

Jeden wieczór, dwie odsłony Beyoncé

Beyoncé zaprezentowała się najpierw w długiej do ziemi, opiętej na ciele, bordowej sukni. Kreację wyróżniał dekolt halter oraz wycięcie w kształcie trójkąta na wysokości biustu. Wokalistka w drodze na imprezę miała na sobie również skórzany, brązowy płaszcz sięgający do ziemi oraz okulary przeciwsłoneczne o prostokątnych oprawkach. Look był uzupełniony oczywiście biżuterią marki, której Beyoncé jest ambasadorką – masywnym naszyjnikiem, bransoletami oraz pierścieniami.