Bez obcasów. Śliczne i niedrogie półbuty w sportowym stylu

Możliwość odbycia spaceru czy rekreacyjnej wycieczki to wspaniała odmiana po kilku tygodniach siedzenia w domu. Na drogę, a także na zakupy czy wyjście z psem przydadzą się wygodne półbuty.

Buty powinny być wygodne

Tenisówki, sneakersy i wsuwane modele sportowe – po te buty kobiety sięgają, kiedy potrzebują wygodnego obuwia na płaskiej podeszwie. To z jednej strony wygodne buty, które przylegają do stopy jak druga skóra i pozwalają spędzić aktywnie cały dzień, a z drugiej modne obuwie noszone przez największe gwiazdy i nawiązujące do najnowszych trendów. Wygodne, miękkie, sznurowane lub wsuwane buty o sportowym stylu pasują zarówno dziewczynce, jak i dojrzałej kobiecie. Wystarczą jeansy, T-shirt i bluza, a na nogach wygodne tenisówki, aby nic nie zakłóciło wypoczynku.

Białe, pudrowe lub pastelowe tenisówki lub sneakersy to propozycja nie tylko do spodni – pamiętaj o nich także wtedy, kiedy chętnie wybierasz sukienki.

Buty na nogi i w drogę

Tenisówki i sneakersy w jasnych kolorach to obuwnicza pozycja obowiązkowa w każdej garderobie. Trudno o obuwie bardziej neutralne. Z powodzeniem wtopią się w sportową stylizację, ale z nieformalną sukienką też prezentują się świetnie. Zwykliśmy traktować obuwie jako dodatek dopełniający strój, ale białe obuwie stało się elementem, który może kontrastować i wyróżniać się na tle reszty stylizacji. Choć na spacer po błocie nie bardzo się nadają, to ich urok w miejskich stylizacjach jest nieoceniony.

Stylowo i wygodnie – hitowe sneakersy

Ten typ butów docenili najwięksi projektanci i najwięksi znawcy mody. Oryginalne, zwracające uwagę sneakersy na fantazyjnych podeszwach i z ciekawymi detalami przypominają obuwie z filmów o przyszłości. Kosmiczne sneakersy to pomysł na to, aby do stylizacji wprowadzić nieco fantazji. Kojarzą się z kultowymi air-maxami, ale ten typ butów kupimy też w przystępnej cenie.

Do pewnego momentu w dziejach mody łączenie elementów stroju i dodatków odmiennych stylistycznie było nie do pomyślenia – teraz to oznaka wysublimowanego gustu, kreatywności i zamiłowania do wyróżniającego się stylu. Niebanalne sneakersy dobrze wpisują się w ten trend. Naszą uwagę zwróciły modele w odcieniach eleganckiego różu oraz fasony łączące kontrastowe elementy, np. matowe i połyskujące powierzchnie i niecodzienne zestawienia kolorystyczne.

Bez sznurówek

Jeśli nie jesteś zwolenniczką schylania się i wiązania sznurówek, a także zależy ci na jak największej wygodzie, bez zastanowienia zdecyduj się na wsuwaną wersję. W mig założysz je na stopy, kiedy się śpieszysz, bez rezygnowania ze stylowego wyglądu. Ten model docenią też osoby, dla których schylanie się jest dużym wysiłkiem. Dzięki elastycznej, wzbogaconej o gumki cholewce wkładanie butów odbędzie się szybko i łatwo.