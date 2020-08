WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 bieliznabiustonoszporadnik kupującego Magdalena Tatar 3 godziny temu Bez tandety. Jak rozpoznać chińską bieliznę i nie kupić "bubla"? Mogą uczulać, rzadko pasują, wystarczy jedno pranie, aby zniknął ich pierwotny kolor czy kształt – niskiej jakości staniki i bielizna są prawdziwą plagą. Nie warto się męczyć, lepiej sięgnąć po dobry egzemplarz, który posłuży nam nawet lata, w przeciwieństwie do tandetnych, choć tanich modeli. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dobrze dopasowana, trwała i ładna bielizna? Nie musi być droga... (Adobe Stock) Materiały Na internetowych forach aż roi się od opowieści na temat chińskich staników. Niektóre z nich są zabawne, jak np. te o farbujących inną bieliznę w praniu modelach czy odpadających haftkach. Inne mrożą krew w żyłach, sugerując, jakoby do barwienia niektórych materiałów stosowano barwniki o działaniu rakotwórczym, albo straszą zdjęciami wysypek spowodowanych uczulającym działaniem złej bielizny. Taką bieliznę cechuje uproszczona konstrukcja i niskiej jakości materiały, czasem wręcz nieodpowiednie do wykorzystania w produkcji odzieży i dodatków, które mają kontakt ze skórą. Nadal część kobiet kupuje taniej produkcji bieliznę ze względu na duży wybór, dostępność i cenę, ale jej jakość sprawia, że może niemal rozpaść się w rękach. Niedbałe wykonanie takiej bielizny daje się rozpoznać – strzępiące się krawędzie, odstające nitki i całość sprawiająca wrażenie zszywanej na szybko i "byle jak". Kiepska bielizna to nie tylko nieestetyczny efekt czy tandetne modele wypełnione tanią gąbką dla taniego efektu powiększenia biustu, ale i ryzyko. Źle podtrzymany i deformowany biust szybko traci jędrność i kształt, a nieprawidłowe dopasowanie usztywniających fiszbinów może nawet prowadzić do szkody zdrowotnej. Detale Zdarzyło ci się kupić biustonosz, który zauroczył cię niewielkim detalem, kolorem albo dekoracją, a który okazał się totalnym niewypałem? To może zdarzyć się każdemu. Bielizna to niewielkie, często ślicznie zdobione cudeńka, które ujmują nas oryginalnym wyglądem. Nawet najbardziej nieśmiała osoba może zdecydować się na coś nietypowego, bo i tak bielizna pozostaje w ukryciu. Tymczasem kolorowe detale przykuwają wzrok, odciągając go od kiepskiej jakości zapięć i mocowań, plastikowych klamerek i wykorzystania w biustonoszu materiałów, które przypominają tkaniny jednorazowego użytku, które zmienią kształt, kolor i właściwości nawet po pierwszym użyciu. Szorstkie, drapiące elementy nie są zauważalne od razu, ale wystarczy kilka minut w kiepskim staniku, aby odczuć wysoki dyskomfort, a nawet ulec nieprzyjemnym obtarciom. Rzadziej zauważane, acz istotne jest to, jak… pachnie stanik. Jeśli czujesz intensywny chemiczny albo gumowy zapach, nie kupuj. Cena Niestety – dobry stanik nie będzie kosztował mało. Ceny rzędu 20, 30 i 40 zł (bez przecen i rabatów np. na ostatnie sztuki) to nie ceny jakościowej bielizny. Trudno jest oszacować widełki cen bielizny, które pozwoliłyby przypuszczać, że mamy do czynienia z produktem odpowiedniej jakości, bo to tylko jedna z kilku wskazówek, ale można przyjąć, że w przypadku prostszych modeli rozsądna cena nie przekracza 100 zł, a w wielu przypadkach można znaleźć coś znacznie taniej. W przypadku skomplikowanych albo specjalistycznych modeli cena jest wyższa, ale minęły czasy, kiedy inwestycja w nietypowy model wynosiła 200 albo 300 zł. Wyjątkiem od tej reguły są biustonosze braletki, czyli delikatne, koronkowe, raczej ozdobne staniki bez funkcji podtrzymania, często z trójkątnymi miseczkami z delikatnych materiałów oraz modele z bawełny o podobnym kroju. Sztuczny wygląd Masowa produkcja powoduje ujednolicenie rozmiarów i sprawia, że biust o różnym kształcie, u kobiet w różnym wieku i o zróżnicowanych potrzebach wygląda podobnie. Aby maksymalnie uprościć produkcję tysięcy podobnych staników, wszystkie są niemal jednakowe. Pomiędzy poszczególnymi typami biustów znajdziemy mnóstwo różnic, dlatego założenie, że identyczny kształt miseczki da się dopasować do każdego kształtu, rozstawu i umiejscowienia piersi, jest niemal szalone. Nienaturalne półkule z gąbki prezentują się wręcz karykaturalnie. Tandetne wzornictwo Dzięki różnorodności typów, konstrukcji i wzorów, jaki oferuje przeciętny sklep z bielizną, dopasowanie bielizny nie powinno być problemem, ale niektóre kobiety nadal stronią od miejsc, gdzie kupią dobry stanik i otrzymają fachową pomoc. Przyczyna? Do pewnego momentu wiele zwykłych sklepów z kiepską bielizną funkcjonowało pod szyldem salonów brafittingu, co skutkowało wieloma przypadkami kiepskiej jakości usług. Niezadowolone (i onieśmielone), unikamy takiego wsparcia, a szkoda – współczesna brafitterka pomoże nam w szybkim czasie wyłapać błędy w sposobie dobierania bielizny i doradzi właściwy dla nas. Nie musisz za każdym razem udawać się do specjalisty po poradę. Dobierz swój typ, rozmiar i markę bielizny, a kolejne modele zamówisz przez internet. To cenne doświadczenie jest ważne zwłaszcza dla kobiet, których potrzeby są nietypowe, a biust wymaga specjalistycznej bielizny. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze