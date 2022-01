Bezbolesne depilatory IPL. Efekt jak z salonu. RANKING

To wielofunkcyjne urządzenie, które nie tylko posłuży do depilacji, ale także przyda się w walce z trądzikiem i oznakami starzenia. Wystarczy wybrać odpowiednią lampę w zależności od tego, jaki efekt chce się uzyskać. Do depilacji służą tu dwie nasadki: do depilacji podstawowej i szczegółowej.