Bezpłatne leki dla emerytów. Jak skorzystać z ulgi?

Lekarz lub pielęgniarka sprawdza też, jakie produkty zalecane są pacjentowi i jakie do tej pory stosował. Ma to istotne znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Lek do bezpłatnego wydania przepisywany jest na receptach zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Wybór formy dokumentu należy do pacjenta.