Biała koszula damska w różnych stylach - jaką wybrać, aby pasowała do naszej garderoby?

Biała koszula określana jest modowym klasykiem, który każda kobieta powinna mieć w swojej kolekcji. Ponadczasowa i uniwersalna będzie stanowić solidną podstawę dla reszty ubrań - nie tylko tych zarezerwowanych wyłącznie na oficjalne wydarzenia. Jeśli Twój styl znacznie odbiega od surowej i minimalistycznej elegancji, nie oznacza to, że musisz rezygnować z noszenia klasycznej białej koszuli. Ten model doczekał się przeróżnych interpretacji, dzięki czemu każda z nas - bez względu na styl - wybierze taką, która będzie pasować do reszty garderoby. Nie wierzysz? Przejdź do lektury poniższego poradnika!

Biała koszula uratuje wiele stylizacji. Źródło: Materiały prasowe