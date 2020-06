Biała sukienka mini z odkrytymi ramionami. Ten model z Zary podbija Instagram

"Hiszpanka" w modzie może zarówno określać krój bluzki, jak i sukienki. Tym razem skupimy się na tej dłuższej wersji, ponieważ to jeden z najczęściej kupowanych artykułów w trakcie letniego sezonu.

Sukienka z odkrytymi ramionami z Zary - hit lata 2020

Latem najchętniej wybieramy maxi sukienki, ponieważ sprawdzają się one do pracy. Drugie miejsce na liście zajmują sukienki hiszpanki. I to właśnie je weźmiemy pod lupę, a zwłaszcza jeden model - popelinową sukienkę z drapowaniem. Influencerki z całego świata publikują fotografie w białej sukience mini w hiszpańskim stylu z Zary.