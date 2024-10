Białe małżeństwa mogą latami nie uprawiać seksu. Seksuolog wskazał powody

Bywa, że są ze sobą od wielu lat. Choć na początku doskonale czuli się ze sobą w łóżku, nagle coś się zmieniło. Niestety z czasem coraz trudniej było im zainicjować kontakt seksualny ze swoją drugą połówką, aż w końcu przestało do niego dochodzić.

Psycholog przyznał, że każda ze stron może mieć swoją własną wersję dotyczącą cą tego, dlaczego przestali się ze sobą kochać. Zdarza się, że ma to związek z brakiem komunikacji między partnerami.

