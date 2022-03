Białe sneakersy to must-have na wiosnę. Co przygotowały dla nas sklepy?

Nawet w uniwersalnych i ponadczasowych ubraniach i dodatkach pojawiają się sezonowe trendy, czyniąc daną rzecz modną i "na czasie". Jeśli więc wydaje ci się, że takie buty jak białe sneakersy nie są w stanie cię niczym zaskoczyć, możesz być w błędzie. W ofertach sklepów znajdziesz rzecz jasna klasykę w postaci, chociażby butów Adidas Superstar czy Reebok Club C – modele dobrze znane od lat, będące klasyką gatunku. To kwintesencja uniwersalności. Jeśli masz podobny model, wiesz, że takie buty są w stanie służyć ci każdego dnia. Bez względu na to, czy idziesz do pracy, czy na spacer. Czy masz na sobie dżinsy, czy krótką sukienkę. Czy pada deszcz, czy świeci słońce – klasyczne sneakersy sprostają każdej okazji i sprawdzą się w każdej pogodzie. A co więcej, posłużą kilka sezonów, bo są solidnie wykonane. Kilka takich klasycznych modeli znaleźliśmy w okazyjnych cenach, nawet 33 proc. taniej.