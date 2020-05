Białe spodnie. 3 powody, dla których warto je mieć

Przekonaj się do spodni w bieli

Nie lubisz białych spodni? Krąży na ich temat wiele negatywnych opinii: niektórzy twierdzą, że pogrubiają, inni uważają je za pretensjonalne, bo rzucają się w oczy, jeszcze inni nie lubią ich ze względu na to, że łatwo się brudzą. Ale spodnie w tym klasycznym, jasnym kolorze mają swoje zalety i warto znać fason spodni o tej barwie, który będzie dla nas najlepszy. To spodnie dla kobiet ceniących dobry styl oraz tych, które w wyborze ubrań nie idą na łatwiznę.

Wyglądaj elegancko nawet bez sukienki

Białe spodnie to ubranie, które trzeba starannie przemyśleć: podkreśla nogi, nie posiedzimy w nich na trawie długo bez zabrudzeń, a pod zbyt cienkim materiałem odznacza się bielizna. Odpowiedni fason dobrany do twojej sylwetki może zdziałać cuda. Jeśli chcesz zatuszować kilka dodatkowych centymetrów w brzuchu i biodrach, postaw na fason z lekko skośnymi kieszeniami, zwężającymi się nogawkami i wyższym stanem. Nadmierną szczupłość zatuszują fantazyjne modele związaniem i marszczeniami w górnej partii. Białe spodnie ''dla początkujących'' możesz nosić np. z tuniką, dłuższą koszulą albo z ażurowym blezerem.

Niektóre białe spodnie zdążyły nam się nieco znudzić. Zamiast białych cygaretek możesz wybrać białe spodnie z wysmuklającymi nogi lampasami. Pewności siebie w białych spodniach doda odpowiednia bielizna, dobrana pod kolor lub całkowicie niewidoczna. Ozdobne detale i akcenty białych spodni pozwolą ci wybrać te niebanalne i w sam raz dla ciebie, jeśli nie chcesz wybierać zwykłych, białych rurek. Nawet zdecydowane sceptyczki białych spodni znajdą w tej kategorii ubrań coś dla siebie, nawet jeśli miałby być to model dresowy, do spędzania sobotniego popołudnia na kanapie z książką i kubkiem herbaty.

Zakryj nogi także latem

Jasne spodnie pozwalają zakryć nogi także w bardzo ciepłe dni. Choć do wyższych temperatur zostało jeszcze kilka tygodni, warto zadbać o letnią garderobę już teraz. Jeśli nie chcesz pokazywać nóg, ale i sukienki maksi nie są twoimi ulubionymi ubraniami, postaw na jasne, pastelowe lub białe spodnie. Na lato 2020 szczególnie przydadzą się modele 7/8 ze zwężanymi nogawkami, uniwersalne białe rurki z cienkiego, elastycznego jeansu i białe kuloty z cienkich, zwiewnych materiałów.

Neutralna elegancja zawsze jest na topie

Biel jest kolorem dla kobiet w każdym wieku. Dzięki neutralności tego koloru dobór bluzek do białych spodni jest prosty. Wiosną i latem szczególnie dobrze wyglądają z lekkimi i cieńszymi ubraniami w jasnych kolorach, bo nie odcinają się od nich ciemną, smutnawą czernią. Biel to kolor elegancki i dodatkowo dość luksusowy. Ubrania w tym kolorze uchodzą za luksusowe i nie każdy może sobie pozwolić na to, aby często je nosić: wymagają starannej pielęgnacji, a także częstego prania. Naturalny blask, jaki roztaczają jest jednak warty odrobiny zachodu. Ten kolor pięknie podkreśla zarówno jasną skórę, jak i opaleniznę.