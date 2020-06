Białe sukienki. Inspiracje na upalne dni w wersji mini, midi i maxi

Prostota to klucz do dobrego stylu, a dobry styl jest niezależny od trendów. Jednym z nieprzemijających klasyków w letniej modzie damskiej jest biała sukienka. Tę, nawet jeśli preferujesz spodnie, w garderobie na upały warto mieć. Wystarczy wybrać model dla siebie.

Odkryj tę idealną…

Białe sukienki o różnej długości to jeden z zakupowych hitów lata. W zależności od preferencji możesz wybrać krótką, o średniej długości albo długą. Inspiracji jest wiele i to na każdą kieszeń, dlatego w tej kategorii każdy znajdzie coś dla siebie. Czasem warto wybrać uniwersalny, prosty model, a czasem nieco zaszaleć. Bywa, że to "coś" tkwi w szczegółach. Na szczególną uwagę zasługują sukienki z koronkami, ażurami, haftami i ozdobnymi falbanami. Biel to szlachetny kolor, na którego tle pięknie wygląda nawet delikatna opalenizna o miodowym odcieniu. Uchodzi za kolor luksusowy i właśnie w tym tkwi jego czar – nawet proste ubranie w tym kolorze dodaje klasy.

Mała biała sukienka

Letnia alternatywa dla czarnej sukienki to oczywiście biel. Najbardziej polecane fasony są uniwersalne i zarazem z charakterem. Prosty krój, podkreślona talia i odsłonięte nogi: taka powinna być idealna biała sukienka mini.

Mała biała sukienka kojarzy się z elegancją, ale to nie tylko ubranie wizytowe. Poza elegancką wersją mamy do wyboru wiele sportowych i casualowych modeli, po które najchętniej sięgamy, kiedy zostajemy w domu lub nie wybieramy się dalej niż do parku czy na zakupy. Białe sukienki dresowe, wydłużone T-shirty i oversizowe modele dla kobiet o różnych typach sylwetki – możliwości jest mnóstwo. Mała biała sukienka to zawsze dobry wybór. Długość mini pozwoli podkreślić opaleniznę i pochwalić się zgrabnymi nogami.

Maksymalna elegancja

Biała sukienka w wersji maxi lub tzw. midaxi (tuż nad kostki bądź do kostek) to rozwiązanie dla kobiet, które chcą ulżyć sobie w gorący dzień, ale nie odsłaniać nóg. Przewiewne, długie sukienki mogą mieć prosty kształt lub modny, rozszerzający się fason z falbanami. Szeroką sukienkę w bieli na lato możesz nosić luźno albo spiąć paskiem. Wygodne klapki lub sandały to najlepsze buty do takich sukienek. Biała, długa sukienka to jeden z elementów popularnych stylizacji w stylu boho – dobierz do niej kapelusz, pleciona torebkę i nieco kolorowej biżuterii, aby stworzyć ładny i oryginalny strój na lato.

Średnia nie znaczy nieciekawa