Biały nalot na kabanosach to nie pleśń. Nie każdy wie, czym jest

Czym jest biały nalot na kabanosach?

Wiele osób obawia się, że biały osad na kabanosach to złe zjawisko. W przypadku szynki lub schabu faktyczne może to świadczyć o obecności pleśni, jednak jeśli chodzi o kabanosy, może być to coś innego. Do kiełbas i wędlin suchych używa się zazwyczaj innych dodatków do pozostałej żywności, dlatego nie należy obawiać się charakterystycznego nalotu.