Bidenowie na Nowy Rok. Żona prezydenta-elekta o szczepionce na Covid

"Ludzie, których dziś uhonorujemy, zostali wezwani, zintensyfikowali działania i byli odważni. Zrobili tak wiele. Ryzykowali życie. Jesteśmy im to winni" - powiedział Biden. "Oni zjednoczyli kraj. To wielka sprawa" – zachwalał pracowników służby zdrowia polityk. Dziennikarz zapytał go po chwili, co myśli o szczepionce na Covid, którą przyjął z małżonką.