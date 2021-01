Tomasz Karolak o wierze i reinkarnacji. Czy aktor był kiedyś Janem Chrzcicielem?

- Wierzę, że Chrystus umarł na krzyżu, pewnie chciał uwiarygodnić to wszystko, co głosił. Jednak ze zmartwychwstaniem mam problem. Ale nie chcę teraz podważać zmartwychwstania, bo zawsze, kiedy to robię, coś mi ginie. A to komórka, a to portfel.- mówił w wywiadzie dla "GW", Tomasz Karolak. - Ostatnio, gdy na ten temat sobie dywagowałem na plaży w Tel Awiwie, zabrali mi wszystko.