Biedronki azjatyckie to już plaga. Spryskaj tym okna, a uciekną

Do jego przygotowania będzie potrzebny cytrusowy olejek eteryczny, np. cytrynowy albo pomarańczowy, a także woda i buteleczka z atomizerem. Do 100 ml wody wlej 20 kropelek wybranego przez siebie olejku eterycznego. Zapachy można łączyć. Następnie, spryskaj nim framugi drzwi i framugi okien. Spray z olejku eterycznego możesz też potraktować jako mgiełkę do pomieszczeń. Nie dość, że w domu będzie unosił się przyjemny, świeży i cytrusowy aromat o działaniu aromaterapeutycznym, to przy okazji odstraszy uciążliwe biedronki.