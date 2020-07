Bielizna w zmysłowej czerwieni. Zainspiruj się pięknym kolorem

Ładną bieliznę warto, a nawet trzeba mieć. Niektóre kobiety nadal zaniedbują tę część garderoby i chętniej stawiają na tę praktyczną i neutralną. Dodaj do swojej bieliźnianej garderoby nieco czerwieni. Z połączenia bieliźnianych pasków, koronek i haftów oraz soczystej czerwieni powstaje piękna i elegancka bielizna.

Czerwona bielizna – skuś się na ognisty kolor

Poza praktyczną czernią, klasyczną bielą i odcieniami beżowego w naszej garderobie bieliźnianej często brakuje koloru. I nie mówimy o kolorowych i tanich figach z bawełny czy fantazyjnych skarpetkach, ale o ładnej bieliźnie. Nie przykładasz wagi do tego, co wkładasz pod letnie sukienki? Szkoda, bo najlepsza bielizna nie dość, że jest trwała, to dodatkowo kształtuje sylwetkę, zapewnia wygodę przez cały dzień (także upalny, bo powinna przepuszczać powietrze), a także daje sporo radości oraz satysfakcji. Skuś się i odważ np. na głęboką czerwień, choćby dla przełamania bieliźnianej rutyny.

W kolorze namiętności

Czerwień uchodzi za kolor symbolizujący miłość i namiętność. Połączenie eleganckiej bielizny z tym kolorem weszło do kanonu mody bieliźnianej jako zgrany duet, ale ta barwa ma też pewne mniej znane atuty. Jak wiadomo, nawet ukryta bielizna w odpowiednim fasonie potrafi dodać odrobinę pewności siebie, poprawić humor czy zmotywować do działania, a jeśli wzmocnić ten efekt kolorem, efekt może być jeszcze lepszy. Kolor czerwony dodaje energii i pobudza, co warto wykorzystać. Bieliznę w tej barwie miło podziwiać na wybiegach czy w internecie, ale elegancki model body, halki, pasa do pończoch czy fig możesz mieć dla siebie i wcale nie oznacza to dużego wydatku — wystarczy nieco poszukać.

Kolor, który "ma moc"

Czerwień kojarzy się z pewnością siebie, a tej nadal brakuje kobietom, które wstydzą się tego, jak wyglądają w bieliźnie. Na szczęście poza skąpymi stringami i dość niewygodnymi modelami bielizny zaprojektowanej zmyślą o kobietach perfekcyjnej sylwetce, powstają też serie plus size, o nietypowej sylwetce czy potrzebujących niestandardowego biustonosza. Dopasuj fason fig z wyższym stanem, a pięknie ułożą się na newralgicznych okolicach brzucha, bioder i ud. Biustonosz dla kobiet o specjalnych wymaganiach także może być ładnie wyglądać i dobrze spełniać swoją funkcję. Może eksperymentalna wymiana zwykłego stanika na czerwony model w ładnym i dobrze dopasowanym do sylwetki fasonie to pierwszy krok ku akceptacji tego, jak wyglądasz w bieliźnie?