Traktuj biust z czułością. Bieliźniane praktyki, z których warto korzystać

Nie chcesz i możesz sobie na to pozwolić – nie noś, jeśli nosisz – koniecznie wybieraj tę dobrą. Na szczęście jakościowa bielizna odpowiadająca potrzebom różnych biustów nie należy już do kategorii produktów, za które musimy płacić krocie. Teraz duży wybór ładnych i solidnych modeli kupimy za niewielkie pieniądze. Spory wybór będziemy mieć nawet w kategorii do 100 zł (wybrane modele). Biustonosz wybieramy w zależności od przeznaczenia, typu biustu i pory roku. Bez względu na to, czy szukamy modelu push-up, sportowego czy stanika do dużego biustu, przede wszystkim szukajmy takiego, który jest wykonany solidnie i starannie, z materiału, który nie podrażnia skóry i nie jest podatny na rozciąganie się.