Za chwilę będą wszędzie. Spodnie Kwaśniewskiej biją na głowę jeansy

Skórzane spodnie przez pewien czas były mniej popularne. Najpierw ich miejsce zajęły obcisłe rurki, później szwedy, mom jeans i spodnie palazzo. Teraz jednak wróciły do łask i wszystko wskazuje na to, że jesienią zdominują ulice.

Jolanta Kwaśniewska udowadnia, że skórzane ubrania są odpowiednie dla każdej kobiety, bez względu na wiek. Wybrała czarne spodnie o rozszerzanej nogawce. Dobrała do nich beżowy sweter w poziome paski oraz klasyczne loafersy z ozdobnymi chwostami

Z kolei Helena Norowicz zdecydowała się na skórzany total look, który złagodziła wzorzystym szalikiem. Czy elegancja może iść w parze ze skórą? Oczywiście, że tak.

Maffashion wybrała szerokie spodnie typu "baggy". Luźne spodnie o obniżonym stanie nonszalancko "sunęły" po czerwonym dywanie. Do skórzanego zestawu influencerka dodała srebrny top i biżuteryjny pasek, nawiązując do najgorętszych trendów.

Marta Manowska też "romansuje" ze srebrem i skórą. Na nagraniach do szóstej edycji programu "The Voice Senior" pokazała się w skórzanych dzwonach. Wyższy stan świetnie podkreślił talię. Taki krój robi cuda z sylwetką. Efekt? Nogi do nieba! Manowska uzupełniła stylizację asymetryczną bluzką w całości pokrytą srebrnymi cekinami. W blasku fleszy błyszczała niczym milion dolarów.