Biją rekordy popularności. El Dursi też wymieniła spodnie na rajstopy

Kosztują niewiele, a potrafią odmienić stylizację nie do poznania. Co więcej, śmiało walczą o uwagę z pomocą kolorów, wzorów i detali, które dotąd z rajstopami nie miały wiele wspólnego. Jedno jest pewne – ten sezon należy do modnych rajstop, które eksponują damskie nogi w najlepszym stylu. Kolorowe, w kropki, z cekinami - które zaprosisz do siebie?