Bikini plażowe: jaki fason ukryje mankamenty sylwetki?

Niech źle dobrany kostium nie zepsuje ci wakacji!

Wyjeżdżając na wymarzone i wyczekane wakacje, chyba każda kobieta planuje dobrze się bawić i relaksować. Niestety, niejednej z nas wakacje kojarzą się też ze stresem związanym z nie do końca idealną (według naszych standardów) sylwetką, którą trzeba pokazać na plaży. Za szerokie biodra, zbyt płaska pupa, za mały lub za duży biust, wystający brzuch – znasz to? Kompleksy związane z figurą mogą skutecznie zepsuć nawet najwspanialszy wakacyjny wyjazd. Można się nimi nie przejmować, choć to bardzo trudne. Możesz też dobrać bikini plażowe w taki sposób, by podkreślić to, co w swojej figurze lubisz i ukryć to, co nie do końca ci się podoba. Zobacz, jakie kostiumy wybierać, by czuć się na plaży pewnie i wyglądać obłędnie!