Włożyła mikroskopijne bikini. Ale to jeszcze nie wszystko

Proszą do tańca w rytmie latino, wydłużają nogi do granic możliwości, oddają hołd sznurkom i pozwalają wcielić się w bohaterki filmów sprzed lat. Modne stroje kąpielowe 2024 zapewniają nam morze atrakcji.

Klasyka odchodzi w cień, a jej miejsce zajmują oryginalne stroje kąpielowe, które zamienią tegoroczne plaże w rewię mody. Jedne z nich przenoszą nas na pełne szyku Lazurowe Wybrzeże, inne na egzotyczną Kubę, afrykańskie safari czy do zwariowanego Miami. Pytanie - który kierunek obrać? Przed tobą oryginalne stroje kąpielowe gwiazd, które "pozamiatały" konkurencję.

Falbany

Latynoskie falbany czepiają się dekoltów, majtek, ramiączek, niemalże wszystkiego. Dodają dynamiki kostiumom, a także stanowią kobiece wykończenie. Przy głębokich dekoltach w szpic, jak u Julii Tychoniewicz, prezentują się łagodnie. Dlatego odważne wycięcia wydają się delikatniejsze w obecności falban.

Połysk

Jesteś fanką stylu glamour? Błyszcz i lśnij także na plaży. Złote i srebrne stroje kąpielowe fenomenalnie podkreślają skórę muśniętą słońcem, a także wnoszą do mody plażowej kobiecy szyk. Metaliczna faktura odbija światło, tworząc spektakularny efekt. Spójrz tylko na odwrócone bikini Klaudii El Dursi.

Do góry nogami

Sznurujemy w tym sezonie nie tylko buty, ale też stroje kąpielowe. Moda lubi modyfikacje, a to, co ostatnio dzieje się z "górą" od bikini można śmiało nazwać hitem tego roku. Staniki wiązane odwrotnie, krzyżujące się na klatce piersiowej, noszone do góry nogami, a nawet tył na przód, potrafią wyczarować oryginalną formę z najprostszego bikini. Wystarczy chwila uwagi i odrobina wyobraźni. Przykład? Strój kąpielowy Anny Lewandowskiej, który pomimo prostego kroju, został ogranyzupełnie niestandardowo.

Anna Lewandowska w bikini wiązanym odwrotnie © Instagram | annalewandowska

Bikini nie do pary

Znudziły ci się bliźniacze komplety? Tym razem możesz tworzyć najróżniejsze kombinacje góry i dołu, konfrontując ze sobą kwiaty z kratką czy paski z grochami. Dzięki temu strój kąpielowy nabierze indywidualnego wydźwięku, który nie ma szans na plażowy dubel. Ada Fijał jest ekspertką w tej dziedzinie.

Ada Fijał w bikini "nie do pary" © Instagram | adafijal

Stroje kąpielowe w stylu lat 90.

Stroje kąpielowy z mocnym wycięciem ponad linię bioder powróciły do mody. Hit lat 90. wyraźnie przypadł do gustu gwiazdom i celebrytkom. Co jest największym atutem strojów kąpielowych rodem ze "Słonecznego Patrolu"? Fakt, że "wydłużają" nogi do nieba.

Asymetria

Skoro ostatnio tak dobrze bawimy się z asymetrią, czemu nie wprowadzić jej do działu ze strojami kąpielowymi? Kostium na jedno ramię przypadł do gustu Barbarze Kurdej-Szatan, przypadnie też fankom nowoczesnego designu. Jest efektowny, a tym samym minimalistyczny. Przypominamy, żeby przy tak nieregularnej formie nie zapomnieć o dodatkowej warstwie filtra ochronnego.

Barbara Kurdej-Szatan w asymetrycznym stroju kąpielowym © fot. Instagram | kurdejszatan

Majtki z wysokim stanem

Czasem nie trzeba "krzyczeć" kolorem ani wzorem. Wystarczy oryginalny fason stroju kąpielowego, a majtki z wysokim stanem w stylu Pauliny Krupińskiej zdecydowanie do takich należą. Ten krój już dawno przestał kojarzyć się z bielizną Bridget Jones, a raczej szykiem w wydaniu retro. Majtki o podwyższonym stanie doskonale modelują biodra i talię, a w towarzystwie stanika z kwadratowym dekoltem wspominają pełne kobiecości lata 50.

Paulina Krupińska w stroju kąpielowym o fasonie retro © Instagram | pkrupinska

Animalistyczny print

Nie pamiętamy już sezonu, w którym animalistyczne wzornictwo wypadło z modowego obiegu. Dlatego w zestawieniu oryginalnych strojów kąpielowych 2024 nie mogło zabraknąć panterki, której ostatnio po piętach depcze także zebra.

Kokardy

Jeśli szukasz nieszablonowego stroju kąpielowego z najmodniejszym akcentem tego sezonu, powinnaś zwrócić uwagę na model Edyty Herbuś zdobiony kokardą. Ten wdzięczny motyw, który zalał modę wraz z falą trendu coquettecore, ma w sobie dziewczęcy urok.

Monokini

Jeszcze dekadę temu nikt nie uwierzyłby, że jednoczęściowe kostiumy kąpielowe staną u boku bikini jak równy z równym. Stroje, które dawniej uchodziły za "pływackie" lub tuszujące mankamenty, obecnie zaskakują fantazyjnym cięciem. Monokini Marceliny Zawadzkiej to "koronkowa robota" dosłownie i w przenośni.

W sportowym stylu

Jesteś miłośniczką sportów wodnych? Świat mody nie zapomniał o tobie. Dla surferek i kobiet, których żywiołem jest woda, projektanci przygotowali kostiumy z długim rękawem. Stylowo, a jednocześnie swobodnie. Olga Frycz wybrała model w kolorowe paski, które rzucają się w oczy.

