Wygadała się o ślubie. "Może wydarzyć się pod wpływem impulsu"

Para nie wzięła też ślubu. Nie wyklucza jednak takiej możliwości. Przy okazji wizyty na greckiej wyspie Samos pozwoliła sobie na refleksje na ten temat. "Bogini była patronką kobiet i małżeństwa. Do niej modliły się panny w dniu ślubu, to ona opiekowała się macierzyństwem… Kto wie, może po powrocie dam się jednak skusić" - napisała. "Wyjdź za mnie" - skomentował wprost jej wybranek.

Herbuś wcześniej była związana m.in. z Tomaszem Barańskim, którego poznała na dziecięcym obozie tanecznym. - Jak ja się zakochałam, to na amen. Na 12 lat, więc nie byłam kochliwa, byłam cholernie zakochana, jak wariatka. To było gdy miałam między 9 a 10 lat, jak się pojawił w szkole tańca. Pamiętam pierwszy moment, jak go zobaczyłam, to jest nie do wiary - opowiadała w podcaście Żurnalisty.