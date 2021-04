Biografowie o Melanii Trump. "Chce być tam, gdzie coś się dzieje"

Bliscy współpracownicy byłej pierwszej damy uważają, że można bardzo łatwo pomylić się co do prawdziwych intencji pani Trump. Eksperci uważają, że nie można w pełni zrozumieć żony byłego prezydenta USA wyłącznie analizując jej nieliczne wystąpienia publiczne. Biografowie są zgodni szczególnie w jednym aspekcie: Melania Trump jest "twarda" i doskonale wie, czego chce od życia.

"Tajemnicza" pierwsza dama

"Ona nie jest zagadką. Nie jest tajemnicza. Ta żelazna kurtyna wokół niej, to część gry. To wszystko jest częścią zachowania jej tajemniczości" - powiedziała była przyjaciółka Melanii Stephanie Winston Wolkoff.

Kate Bennett, czyli korespondentka z Białego Domu, w rozmowie z "People" powiedziała, że Melania Trump była zachwycona wszystkim tym, co łączy się z byciem pierwszą damą i to szczególnie mocno ją fascynowało. Z kolei pisarka Kate Andersen Brower dodała, że Trump była "najbardziej niechętną pierwszą damą we współczesnej historii".