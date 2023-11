Biorą "srebrny rozwód". "Dziś czuję ogromną ulgę"

"Srebrny rozwód" to określenie małżeństwa z co najmniej 30-letnim stażem, które zdecydowało się na rozwód. Okazuje się, że to zjawisko jest zauważalne nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także w Polsce. Pierwsza fala takich rozwodów pojawiła się w 2014 roku. Jak pokazują dane statystyczne, wówczas aż 30 proc. wszystkich rozwodów dotyczyło par z ponad 30-letnim stażem.