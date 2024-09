Biorę męski kosmetyk i czyszczę toaletę. Różnicę widać gołym okiem

Dziś na tapet bierzemy muszlę klozetową, która wymaga regularnego czyszczenia, aby uniknąć namnażania się groźnych bakterii, ale też trudnych później do usunięcia zabrudzeń jak m.in. kamień.

Zamiast wyszukiwać specyfików na dziale z "domową chemią" w supermarkecie czy drogerii, sięgnijmy po tani kosmetyk, który znajduje się zapewne w każdej męskiej kosmetyczce. Mowa tu oczywiście o piance do golenia, która ma niezwykłe właściwości... czyszczące oraz nabłyszczające. Kolejną zaletą pianki jest jej zapach, któremu daleko do gryzących w nos oraz szczypiących w oczy produktów przeznaczonych do czyszczenia WC.