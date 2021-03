Biskupi zachęcają do udziału we mszy i ... apelują o troskę o zdrowie

Do sprawy postanowił się "odnieść" Episkopat, który w specjalnym komunikacie do wiernych zachęca do uczestnictwa w mszach świętych. "Biskupi zachęcają wiernych, by z zachowaniem koniecznej troski o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pandemii uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii i korzystać z sakramentu pokuty” (Komunikat #388ZPKEP)" - czytamy na Twitterze EpiskopatNews.