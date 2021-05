Biustonosze dla dużych piersi. Modne, wygodne i dobrze dopasowane

Przede wszystkim biustonosz utrzymuje się na obwodzie, a nie na ramiączkach, toteż dobrze pasujący egzemplarz świetnie leży już na najluźniejszych haftkach. Fiszbiny powinny mocno przylegać do mostka i celować w środek pachy, a same miseczki muszą dokładnie okalać biust nawet pod pachą i być zabudowane, by piersi z nich nie wypadały. Ramiączka w stanikach o dużym rozmiarze są często grube, bo takie dają większy komfort noszenia i nie wpijają się w skórę, jednak dobrze jest, jeśli można je swobodnie napiąć na wysokość dwóch palców, bo wtedy są najlepiej dopasowane. Warto pamiętać, że stanik nie powinien się przesuwać przy podnoszeniu rąk czy schylaniu się, bo wtedy wiadomo, że jest zbyt luźny.