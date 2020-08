WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Biustonosze do 70 zł. Zmysłowe modele za niewielkie pieniądze Niech to, co proste też będzie piękne. Proste staniki są praktyczne, niezdobione nie odznaczają się pod ubraniem, a jednokolorowe są neutralne. Czy ta część bielizny musi być całkiem neutralna? Niektóre modele są inspirująco ciekawe, przy zachowaniu przyzwoitej ceny – dla was wybraliśmy kilka modeli do 70 zł. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Detal może nadać bieliźnie wyjątkowego uroku - zwróć uwagę na subtelne kolory (Adobe Stock) Piękna bielizna bez przepłacania - warto Staniki mają różne style, fasony i kolory. Od sportowych, funkcyjnych i medycznych - po arcydzieła zdobione ręcznie robioną koronką. To te najpiękniejsze przykuwają wzrok na wystawach sklepowych, ale kosztują krocie. Niektóre są tak piękne, że szkoda je chować pod ubraniem, co na co dzień nie jest możliwe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdobiły garderobę i cieszyły oczy w domowym zaciszu. Biustonosze inne niż modele na co dzień mają zwykle dekoracyjne akcenty, np. piękną koronkę, haft czy plecionkę z kilku pasków połączonych we wzór. Zdobienie często podkreśla linię dekoltu, krawędzie miseczek okalających piersi, opaskę, ramiączka albo krągłości piersi. Piękno bielizny to często balansowanie między tym, co zakryte, a odkryte. Poza wyglądem biustonosz ma do spełnienia ważną funkcję: podtrzymanie biustu, osadzenie go, a w przypadku specjalistycznych modeli wyrównanie asymetrii, poprawa wyglądu, jeśli stracił jędrność, czy odciążanie kręgosłupa. Każdy z nich może być ładny. Do niedawna pokutowało przekonanie, że zarówno modele funkcyjne, jak i dla dojrzałych kobiet to toporne, brzydkie, beżowe staniki. Nikt nie musi epatować odsłoniętymi partiami ciała, zmuszać się do niewygody, ani wydawać całej pensji na stanik, aby czuć się seksownie i wyglądać obłędnie. Czasem wystarczy detal - delikatna, gustowna wstawka z koronki albo tiulu, albo kwiatowy motyw, który ozdobi intymną część garderoby. W zmysłowych kolorach Ognista czerwień, niewinna biel, elegancka czerń – właśnie te barwy najczęściej spotkasz na bieliźnie, a każda z nich ma swoją symbolikę. Czerwień kojarzy się jednoznacznie z namiętnością i miłością, więc będzie strzałem w dziesiątkę na romantyczny wieczór z partnerem. Czerń reprezentuje tajemniczość i elegancję, a ponadto jest bardzo funkcjonalna, ponieważ nie widać jej pod ciemnymi ubraniami. Biel zaś symbolizuje delikatność, kobiecość i niewinność i dobrze sprawdzi się pod białymi bluzkami oraz sukienkami, uszytymi z cienkich tkanin, które często prześwitują. Jak kupić na prezent seksowną bieliznę, jeśli nie znasz rozmiaru? Vouchery, karty prezentowe i bony towarowe rozwiążą ten problem za ciebie. Wybierz styl albo markę, której jakość i wzornictwo ci odpowiada, a obdarowana kartą prezentową osoba dokona wyboru sama. Bez ryzyka wpadki z zakupem za dużej albo za małej bielizny. Wykorzystaj ten pomysł sama albo zaproponuj jako rozwiązanie, jeśli partner w przyszłości nie miałby pomysłu na upominek.