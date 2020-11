Black Friday: 3 hity sezonu, które upolujesz ze zniżką!

Black Friday - największe zakupowe święto roku zbliża się wielkimi krokami. Nasza redakcja wraz z serwisem modowym Domodi.pl przejrzała dla Was wszystkie jesienne, modowe must havey i wybrała te, w które warto się zaopatrzyć w czasie festiwalu promocji!

Materiał Partnera: Domodi.pl

Oversize’owy kardigan, koszulowa kurtka i kolorowy zestaw do ćwiczeń w domu – to trzy elementy garderoby, które nie tylko są praktyczne, ale stały się hitami tegorocznej jesieni. Zobacz, jakie ich modele i kolory sprawdzą się nie tylko w tym sezonie. A w najbliższym tygodniu, upoluj wymarzone ubrania ze zniżką sięgającą nawet 80% podczas Black Week – tygodnia wyprzedaży na Domodi.pl!

Kardigan Ten rozpinany model swetra pokochały już nasze babcie. W tym sezonie wraca i to w modelu oversize, który jest wygodny i praktyczny. Idealnie sprawdzi się podczas wieczorów w domu czy spacerów w ostatnie jesienne, cieple dni. Fashionistki stworzyły z niego tunikę, która przewiązana paskiem świetnie pasuje do muszkieterek i płaszcza. Szukając wymarzonego modelu, koniecznie postaw na ten z bufiastymi rękawami, przeszyciami lub klasycznym splotem oraz zapinany na guziki z dekoltem „w serek”. W przypadku tego swetra kolor nie ma znaczenia. W najpopularniejszych sieciówkach królują kobalty, borda i zielenie. Modna jest także klasyka utrzymana w barwach ziemi, a odważniejsze osoby decydują się na modele w klasyczne romby. Jeśli stawiasz na styl i wygodę – to kardigan jest właśnie dla Ciebie!

Koszulowa kurtka To element, bez którego nie wyobrażamy już sobie obecnego sezonu. Koszulowa kurtka ze swoim dość ciężkim krojem zawojowała ulice. Nie jest taliowana, a rękawy mają obniżony stan. Przypomina najmodniejsze, flanelowe koszule z lat 90’ jednak w tym roku nabrała objętości. Najmodniejszy deseń, który jest jej znakiem rozpoznawczym to krata. od klasycznego, czarno -czerwonego połączenia, aż po wariacje biel-zieleń-czerń lub szarość-fiolet. Idealnie zastąpi kurtkę, ponieważ większość jej modeli ma wszytą ciepłą podszewkę. W tym sezonie to Ty decydujesz, czy wolisz wersje krótką, czy długą, sięgającą połowy łydki. Ten element garderoby na pewno nie przeminie wraz z końcem jesieni, dlatego pomyśl o inwestycji na kolejne miesiące!

Domowa siłownia Pandemia skutecznie unieruchomiła nas w domach, tym samym wiele osób zaczęło dbać o formę we własnym zakresie tworząc sobie mini przestrzeń do wysiłku fizycznego. Sieciówki pokusiły się o to, aby ten czas domowego treningu przebiegał jak najkorzystniej – projektując abstrakcyjne i fantazyjne zestawy do ćwiczeń. A te, podczas Black Week będzie można dostać w promocyjnych cenach.

