Black Friday: 3 sukienki, które musisz mieć w swojej szafie!

Bufki, marszczenia, plisy i falbany – choć królowały przez cały 2020, nie zamierzają nas opuścić w nadchodzącym roku. Dlatego w czasie Black Friday warto zatem zwrócić uwagę na modele sukienek, które mogą się pochwalić wspomnianymi dodatkami. Jeśli chcesz, aby sukienka była optymalna nie tylko na jesień, ale także na kolejne pory roku – rozważ kupno w neutralnym kolorze lub deseniu np. kropki i brąz to tak uniwersalne połączenie jak granat i biel – postaw zatem na klasykę!

Koszulowa sukienka lub inaczej zwana szmizjerką to ponadczasowy model, który zmienia się jedynie pod względem kolorów. Jak zatem wybrać ten, którym będziemy cieszyć się dłużej? Zwróć uwagę na sukienki w kratę! Ten deseń praktycznie nie przemija, a sprytne fashionistki noszą go praktycznie cały rok przemycając detale w strojach kąpielowych, apaszkach czy na skarpetkach. Wybierz zatem szmizjerkę w odcieniach niebieskiego lub ciemnej zieleni – satysfakcja gwarantowana!

Dzianinowy komfort

Dzianinowe, lekko opinające ciało sukienki upodobały sobie szczególnie wczesną wiosnę oraz jesień. Dlatego teraz masz idealny moment aby z odpowiednią zniżką upolować sukienkę w charakterystyczny prążek. Idealnie zastąpi sweter, będzie otulać ciało pod swetrem a jej długość do kolana świetnie sprawdzi się tak do botków jak i do kozaków. Masz szczęście, bo w trakcie tegorocznego Black Friday te modele znajdą się wśród przecenionych, dlatego nie czekaj i już dzisiaj sięgnij po beżowe, szare lub pudrowo różowe modele!