Black Friday. UOKiK uczula, jak nie stracić na nieuczciwych promocjach

Czas zakupowego szaleństwa zbliża się wielkimi krokami. Przed nami Black Friday i Cyber Monday, kiedy to przedsiębiorcy będą kusić niższymi cenami. UOKiK ostrzega jednak, że nie każda promocja to okazja do zakupu w atrakcyjnej cenie. Z tej okazji przygotował poradnik dla konsumentów, jak nie dać się oszukać.