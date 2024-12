Wiele dojrzałych kobiet popełnia błąd. Tak dodają sobie lat

Największą swobodą cieszą się nastolatki, którym można wybaczyć nawet drobne wpadki. Kobiety dojrzałe muszą unikać popularnych błędów makijażowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na ich wygląd. Warto zapoznać się z trikami, które mogą przyczynić się do odmłodzenia looku, szczególnie u pań po 50. roku życia.

Kluczowym aspektem pięknego makijażu jest właściwa pielęgnacja skóry. Należy przygotować cerę, oczyszczając i nawilżając ją przed aplikacją kosmetyków do makijażu . Używanie podkładów matujących nie jest zalecane dla dojrzałych pań. Lepszy efekt dają kosmetyki z satynowym wykończeniem, które zawierają delikatne drobinki. Dodają cerze blasku oraz sprawiają, że skóra wygląda promiennie i zdrowo.

Skóra kobiet po 50. roku życia wygląda lepiej bez nadmiaru pudru. Z ciemnych odcieni (wpadających w pomarańcz) lepiej zrezygnować . W razie potrzeby można sięgać po transparentny puder sypki, aplikując go pędzlem jedynie w strefę T. Kombinacja ciężkiego podkładu matującego i źle dobranego pudru jeszcze bardziej uwydatnia każdą zmarszczkę i postarza, a tego większość z nas wolałaby raczej uniknąć.

Wiele kobiet popełnia podstawowy błąd w podkreślaniu brwi - używając ciemnych, wręcz czarnych kredek, które nadają surowy i czasem nieatrakcyjny wygląd. Unikaj tego błędu! Wybieraj delikatniejsze odcienie, takie jak grafit lub jasny brąz, aby tylko delikatnie podkreślić swoje brwi i nadać im ładnego kształtu . Czerń tylko w przypadku tuszu do rzęs. Starannie wytuszowane rzęsy nadają zalotnego spojrzenia i "otwierają" oko.

