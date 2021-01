Helena Norowicz wciąż zachwyca. Nienagannej figury może pozazdrościć jej niejedna młoda kobieta

Doskonały wygląd zawdzięcza genom

- W wieku 10 lat po raz pierwszy poszłam z rodzicami do cyrku. Zachwyciłam się wyczynami akrobatek tak, że po powrocie do domu zaczęłam je naśladować. Mieszkaliśmy wtedy na przedmieściach Koszalina w domu z ogrodem. W tym ogrodzie próbowałam swoich sił w akrobacji. Wiedziałam, jaki mam cel, a sposoby osiągnięcia go były kompletnie instynktowne. Metodą prób i wypaczeń doszłam do tego, że robiłam szpagaty, zarzucałam sobie nogi na ramiona i wykonywałam bezbłędne mostki - opowiadała w wywiadzie.

Co ciekawe Helena Norowicz, bez większego problemu, szpagaty robi do dzisiaj. I oczywiście, nadal, każdego dnia jest aktywna fizycznie.

Umiar w jedzeniu i piciu

Ważna jest miłość do życia i pozytywne nastawienie

- Po "80" stałam się modelką. Wróciła do mnie ta energia. Może tutaj faktycznie szkoda, że to wszystko nie wydarzyło się o te 10 lat wcześniej, kiedy z pewnością byłam sprawniejsza, bardziej wytrzymała do znoszenia trudów, ale to może było potrzebne. Wierzę w to, że wszystko dzieje się we właściwym czasie, a ten, który był mi dany na emeryturze, przeznaczyłam w pełni na odpoczynek i regenerację. Wierzę w przeznaczenie - wyznała w jednym z wywiadów Norowicz.