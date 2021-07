Blanka Lipińska na randce z Baronem? Wybrali się na kolację do jednej z restauracji w Warszawie

Blanka Lipińska na kolacji z byłym

Powodem rozstania, według bliskiej znajomej autorki książek, miała być różnica w podejściu do związku. 35-latka chciała stabilizacji, Baron, który jest starszy od Blanki Lipińskiej o trzy lata, chciał się jeszcze wyszaleć. Pomimo decyzji o rozstaniu, byli partnerzy pozostali w przyjaznych stosunkach. – "Niestety" nie ma tu żadnej dramy, wciąż jesteśmy dla siebie wsparciem i mądrością. Robienie ze mnie ofiary wykorzystanej przez „bawidamka”. Ludzie serio? Przecież to ja go sobie wymyśliłam i uwiodłam, nie on mnie. Tak, mamy ze sobą doskonały kontakt. Tak, rozmawiamy i szanujemy siebie, a nawet… Widujemy – tłumaczyła Lipińska.