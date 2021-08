Blanka Lipińska nie napisze kolejnych części "365 dni". Ma inne plany

- Bardzo bałam się tej chwili… Już dwa lata temu, kiedy zaczynaliśmy kręcić pierwszą część, ja myślałam o dzisiejszym dniu. Chciałam, by nigdy nie nadszedł… ale jest. Cóż…wszystko, co ma początek, musi mieć i koniec. Dziś zamykam etap 365 dni. Wszystko, co miałam zrobić w związku z tą historią, zrobiłam. Na wszystko dałam sobie trzy lata i dokładnie trzy lata minęły. Jeśli ktoś jest zawiedziony, przykro mi, wszystkich nie zadowolę, nie ma takiej możliwości - napisała.