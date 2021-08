Pierwsze króliczki Playboy'a nie miały łatwo. Jak wyglądała ich praca?

By stać się "króliczkami" Playboy'a, a tym samym Hugh Hefnera, konkurowały z tysiącami innych kobiet. Nie mogły być nieśmiałe, nie mogły się sprzeciwiać. Choć i tak były uznawane za "idealne", do ich codziennych czynności należało... ważenie się. Jak wyglądało życie pierwszych kobiet, które pracowały dla Hefnera i jego kolegów? Nie żyły one w przysłowiowej bajce.