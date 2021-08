Mena Suvari przeszła przez piekło. Gwiazda "American beauty" opowiedziała o gwałcie i problemach z narkotykami

"Prawie całe życie trwałam w poczuciu wstydu, obrzydzenia, zaprzeczenia temu, co mi się przydarzyło, na co pozwoliłam i czego byłam częścią. Aż pewnego dnia przestałam. Przestałam uciekać i spojrzałam na siebie. Spojrzałam na ból i zobaczyłam, że jestem gotowa zostawić to wszystko za sobą" - wyznała w książce.