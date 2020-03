WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 blanka lipińska oprac. Katarzyna Dobrzyńska 14 min. temu Blanka Lipińska o tym, jaka jest w związku. "W biznesie jestem bardzo twarda, a w domu chciałabym być ciotką" Kiedy emocje opadły po premierze ekranizacji bestsellera Blanki Lipińskiej, znowu zrobiło się o niej głośno za sprawą rzekomego romansu z muzykiem. Gwiazda nie skomentowała wprost doniesień, za to chętnie opowiada o tym, jaka jest w związku. Blanka Lipińska dała się poznać jako twarda i zdecydowana kobieta. Zawsze mówi, że ma w życiu cele, do których chce dążyć i realizować się. Słynie ze swojej szczerości, otwartości i ciętego języka. Kiedy na jednej ze ścianek fotograf obraził ją seksistowskim komentarzem, nie bała się stanąć w swojej obronie i pokazać, że wszystkie kobiety powinny reagować w ten sposób. Blanka Lipińska o związkach Mówi o sobie "baba z jajami", dlatego ciężko jest wyobrazić sobie delikatną i czułą stronę pisarki. Ona zapewnia jednak, że ma dwa oblicza. "Jestem różna. To w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Ja w związku też jestem różna, bo mnie jest przynajmniej dwie. Blania i Blanka. Blanka to jest, którą znają media. Twarda baba z jajami, która pływa sobie po polskim show-biznesie. No i jest Blania: dusza człowiek, taka kluska. Ja bardzo lubię Blanię, ale bez Blanki ona by nie istniała. Ja bywam różna. Jak każda kobieta potrafię się drzeć, jakby mnie ktoś ze skóry obdzierał, potrafię płakać bez powodu, wiadomo mamy cykl menstruacyjny, matka natura to słabo zaplanowała" – powiedziała w rozmowie z "Jastrząb post". Plotki o jej romansach zawsze wzbudzają wiele emocji. Pisarka chce tę sferę zostawić tylko dla siebie, jednak zdradziła, jaka jest w związku. "Ale też potrafię być kochana. Ja jestem strasznie opiekuńcza. Ja matkuję i jestem w stanie zagłaskać partnera na śmierć. Lubię to, bo to daje mi balans. W biznesie jestem bardzo twarda, a w domu chciałabym być ciotką" – mówi. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że pisarka spotyka się ze znanym muzykiem Baronem. Ta wiadomość wzbudziła wiele emocji ze względu na jego poprzedni związek z Julią Wieniawą. Oboje nie potwierdzili tych doniesień. Blanka Lipińska zapewnia, że swojego kolejnego związku nie będzie relacjonować w mediach społecznościowych. Obiecuje jednak, że będzie szczera ze swoimi fanami. "Jeżeli przyjdzie taki moment, że będę gotowa, aby cokolwiek na ten temat powiedzieć, to po prostu to powiem" - zapewnia.