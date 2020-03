Blanka Lipińska zaskoczona stanem sklepowych półek. "Nie wykupujcie papieru toaletowego"

Blanka Lipińska apeluje do fanów, by nie ulegali panice. Pierwszy raz od dłuższego czasu poszła do sklepu i jest zaskoczona tym, co tam zastała.

Blanka Lipińska apeluje do fanów (ONS.pl)

Blanka Lipińska jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, a na InstaStory bardzo chętnie relacjonuje fanom, jak mijają jej dni. Zazwyczaj swoją wypowiedź zaczyna od słów "to będzie cudowny dzień", ale tym razem miała wątpliwości, czy faktycznie tak się stanie.

Blanka Lipińska apeluje do fanów Autorka bestsellera opublikowała nagranie, na którym leżąc w łóżku komentuje zachowanie ludzi w czasie epidemii koronawirusa.

"Po dzisiejszej mojej wizycie w sklepie, gdzie bardzo dawno nie byłam, muszę przyznać, że to może nie być cudowny dzień. Nasze społeczeństwo zaczyna popadać w obłęd, paranoję i panikę. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z realnym zagrożeniem. Nie mam pojęcia, z czym to ma cokolwiek wspólnego, natomiast kochani, używajcie rozumu, jeśli boicie się czegoś, to to sprawdźcie. Sprawdźcie zagrożenie. Zapobiegajcie mu, ale nie idźcie w owczym pędzie, wykupując papier toaletowy ze sklepów, bo to do niczego nie prowadzi. Później zostaniecie tylko z tonami jedzenia i papieru toaletowego w domu” – mówiła.

Następnego dnia rano Blanka Lipińska opublikowała na InstaStory kolejny filmik, tym razem nagrany w samochodzie. Przyznała, że również jedzie do sklepu, choć nie po makaron, ryż oraz papier toaletowy, jak większość Polaków. Zamiast tego zamierza zrobić zapasy wina, cebuli, jajek i kapusty kiszonej.

"Wtedy będę przygotowana" – zapewnia.

