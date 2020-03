Blask w jednej kropelce. Kosmetyki, dzięki którym skóra będzie promieniała

Jak sprawić, żeby cera promieniała?

To pytanie zadaje sobie przed lustrem wiele Polek. Geny, szkodliwe otoczenie, zanieczyszczenie środowiska, niezdrowa dieta i styl życia, a także wiele innych czynników sprawiają, że szukamy ratunku dla skóry. Jeśli skóra jest szorstka, często pochopnie sięgamy po bazę wygładzającą, jeśli szarawa – po róż, a sposobem na jej kiepską kondycję często bywa rozświetlacz, który nie każdy umie i nie każdy może stosować. Uwielbiamy takie proste triki, ale to rozwiązanie doraźne, które nie sprawdzi się na dłużej. Chcesz promiennej, odmłodzonej i dobrze nawilżonej cery? Pielęgnuj, odżywiaj i dbaj o nią, zamiast sięgać po proste i szkodliwe w dłuższej perspektywie czasu rozwiązania.

Piękna cera, czyli zdrowa cera

Promienny "glow" bez efektu tłustości to najbardziej oczekiwany i poszukiwany efekt upiększania. Szeroki wybór nabłyszczaczy i upiększających kosmetyków, których zadaniem jest rozświetlić cerę, często bazuje na działaniu błyszczących drobinek przypominających drobny brokat. Schody zaczynają się, kiedy kosmetyk próbujemy zaaplikować na zanieczyszczoną, szorstką skórę lub na okolice pokryte zmarszczkami. W tej sytuacji efekt może być karykaturalny, bo zamiast się odmłodzić, zwyczajnie się oszpecamy, podkreślając niedoskonałości. Nie dość, że nie zatuszuje niedoskonałości, to może też pogłębić problemy skóry. Dlatego zadbaj o regenerację odpowiednim serum i dzienną dawkę odżywienia i nawilżenia, którą zapewni ci odpowiedni dla typu cery krem.

Cera jak u młodej dziewczyny

Często z podziwem obserwujemy napiętą, gładką skórę małych dziewczynek i sławnych aktorek. Częściowo stoją za tym geny, które odpowiadają za mniejszą lub większą widoczność porów skóry, a częściowo odpowiednie kosmetyki. Skuteczne peelingi enzymatyczne i chemiczne potrafią zdziałać cuda, jeśli połączymy ich działanie z dobrym kremem do twarzy. Jeśli zależy ci na lepszej cerze, młodszym czy odświeżonym wyglądzie, nie nakładaj silikonowych baz czy sztucznych rumieńców za pomocą palety różu do policzków, ale spraw, aby skóra promieniała naturalnym blaskiem. Kilka zabiegów domowej eksfoliacji i głębokiego oczyszczania skóry z wągrów, a do tego pielęgnacja. Nawet zostając w domu, możesz sprawić, że w ciągu dwóch tygodni skora wypięknieje, zupełnie tak, jakbyś w tym czasie kilka razy odwiedziła kosmetyczkę.

Nie zaklejaj twarzy kolejną warstwą…

Kropka nad "i" w makijażu to warstwa wierzchnia: może to być puder, odrobina pudru bądź rozświetlacza lub finalny efekt, jaki daje nam ostatni kosmetyk nakładany na twarz. Im lepszych specyfików używasz tym mniej kolejnych warstw musisz nakładać. To liczy się szczególnie wtedy, gdy zależy ci na ograniczaniu nadmiaru kosmetyków, kontroli nad tym, z czego je wykonano, a także na tym, aby z upiększania nie rezygnować. Idealne kosmetyki dla zabieganych kobiet i świadomych konsumentek to produkty równocześnie skuteczne i łagodne dla skóry. Jeśli dodatkowo możemy dzięki nim zaoszczędzić nieco czasu i cieszyć się promienną, piękną cerą – jeszcze lepiej. Takie kosmetyki to np. dobre kremy BB, emulsje upiększające i kremy pod oczy z dodatkiem pigmentu.