Błędy w makijażu. Zobacz, czy popełniasz podobne pomyłki Jeśli malujesz się na co dzień, na pewno zwracasz szczególną uwagę na to, aby wyglądać perfekcyjnie. Niestety, często w wyniku pośpiechu lub nieświadomie, możesz popełnić błędy w makijażu. Wbrew pozorom, nie jest łatwo od razu zauważyć pomyłki, bo niektóre mankamenty uwidaczniają się dopiero w świetle dziennym. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Makijaż (flickr.com, Fot: m-photographs) W dobie internetu istnieje wiele poradników, które instruują jak poprawnie wykonać makijaż. Jeśli zaczniesz ćwiczyć, sprawdzać różne techniki, zminimalizujesz ryzyko błędów makijażowych. Niektóre z nich łatwo zniwelować, ale musisz wprowadzić kilka ważnych zasad, które umożliwią ci pracę z kosmetykami kolorowymi. Nim nabierzesz wprawy, zobacz, jakie błędy są najczęstsze. Błędy w makijażu – zły dobór kolorów Najczęstszym błędem popełnianym przez wiele kobiet jest zły dobór kolorów kosmetyków do konkretnej karnacji. Wybierając podkład, sugeruj się kolorem linii żuchwy, szyi oraz dekoltu. Czasami jednak może się zdarzyć, że wybrany kosmetyk w wyniku kontaktu z powietrzem, ściemni się z powodu oksydacji, co może skutkować efektem maski. Oprócz podkładu, równie istotnym elementem jest dobór kolorystyki różu i bronzera – musisz wiedzieć, czy do twojej cery będą pasować kolory ciepłe czy też chłodne. Nie chcąc popełnić błędów, dobrze przyjrzyj się swojej karnacji i dostosuj do zauważonych cech podstawowe kosmetyki. Błędy w makijażu – za dużo kosmetyku Niemal do każdego typu makijażu stosuje się oprócz podkładu także róż, bronzer i rozświetlacz. Nawet, gdy nie chcesz używać wszystkich tych kosmetyków, aplikacja zbyt grubej warstwy któregoś z wymienionych produktów, da o sobie znać po kilku godzinach od nałożenia makijażu. Dobrane kosmetyki do koloru, nie wymagają wielu warstw, wystarczy, że nałożysz produkty za pomocą gąbki albo pędzla - równomiernie rozłożysz kosmetyki na twarzy. W związku z tym, błędem w makijażu jest za duża ilość produktów kolorowych, które po pewnym czasie zaczną przypominać maskę i podkreślą mankamenty cery. Zobacz także: Jesienne trendy w makijażu: trzy propozycje, które wykonasz sama Błędy w makijażu – plamy po różu i bronzerze Najczęściej błędy w postaci plam po różu i bronzerze zdarzają się osobom, które dopiero zaczynają przygodę z makijażem. Plamy pojawiają się także wtedy, gdy aplikacja różu lub bronzera zostanie wykonana na twarzy pokrytej wyłącznie podkładem albo nierówno oprószonej pudrem. Chcąc uniknąć nieestetycznych plam, delikatnie i równo nałóż puder, a dopiero potem sięgnij po róż/bronzer. Wybieraj pędzle puszyste o średniej wielości, którym bez problemu zaaplikujesz produkty oraz unikniesz błędów w makijażu. Błędy w makijażu – za dużo rozświetlacza Ilość rozświetlacza zależy od twoich indywidualnych preferencji. Pamiętaj, że w przypadku wyraźnych wyprysków czy nierówności, błędem w makijażu jest aplikowanie za dużo rozświetlacza. Nadmiar błysku jedynie podkreśli wszystkie niedoskonałości, dlatego wybieraj kosmetyk o delikatnym, satynowym wykończeniu bez brokatu. Błędy w makijażu – brak cienia Jeżeli decydujesz się na pełny makijaż oka przy pomocy cieni, a na dolnej powiece pozostawisz sam korektor, twój wysiłek pójdzie na marne i popełnisz karygodny błąd w sztuce makijażu. Sam korektor, choć zatuszuje worki i podkrążenie, niestety doda efektu zmęczenia. Kolor nałożony na dolną powiekę pozwoli na wspaniały oraz głęboki makijaż, który doskonale uwypukli twoje spojrzenie. Użyj cieni podobnych do tych, które wybrałaś na górną powiekę i lekko je zblenduj – wówczas otrzymasz idealny makijaż.